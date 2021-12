Um incêndio atingiu na manhã desta sexta-feira, 5, o prédio que abriga as secretarias da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), localizado na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O Corpo de Bombeiros permanece no local e já conseguiu controlar o fogo, que começou por volta de 9h. De acordo com pessoas que trabalham no local, apesar do incêndio de grandes proporções, o edifício foi totalmente evacuado antes das chamas se alastrarem e não houve feridos.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Miltiar (Stelecom), o fogo teria começado em um aparelho de ar condicionado da Seap e, a partir daí, se espalhou para os outros setores.

Confira o vídeo do incêndio:

Da Redação Incêndio causa prejuízos materiais a secretarias do CAB

Documentos destruídos

O secretário da Seap, Nestor Duarte, explicou que o fogo começou a se espalhar rapidamente após um barulho no ar condicionado. Entretanto, os cerca de 500 servidores conseguiram sair do prédio com tranquilidade.

Segundo ele, o maior prejuízo foi material, com a destruição total do auditório, além de móveis antigos e da sala de reuniões. "Quanto aos processos, não teremos problemas, pois os documentos danificados serão reconstituídos", afirma.

O prédio passava por uma reforma em suas dependências internas, com a troca de pisos, sanitérios, computadores, móveis e parte elétrica.

Por conta dos prejuízos nos setores da Seap, o secretário ressalta que são pensadas alternativas que garantam o acesso e a segurança dos funcionários, como a entrada pela área da Secretaria da Saúde, que não foi afetada.

"Devemos isolar o térreo e talvez o subsolo. Isso vai partir de um estudo da Sucab sobre a estrutura do prédio, mas acho que não houve problemas. O maior foi nas partes hidráulica e elétrica. Já conversamos com o secretário de Administração, que está providenciando uma área para realocarmos nosso pessoal", revela Nestor Duarte.

<GALERIA ID=19466/>

adblock ativo