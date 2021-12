Incêndio causa pânico em hospital na avenida ACM

Um incêndio, que começou na farmácia satélite do primeiro andar do Hospital Teresa de Lisieux, causou pânico nos corredores da unidade no início da tarde desta terça-feira, 28, na avenida ACM, em Salvador. A fumaça, que chegou ao quarto andar da unidade, fez com que muitos pacientes internados, entre crianças recém-nascidas e gestantes fossem deslocados para o espaço de atendimento emergencial e alguns até transferidos para outros hospitais.

Alguns funcionários, que preferiram manter a identidade em sigilo, informaram que os transtornos podem ter sido provocados pelo não funcionamento dos equipamentos contra incêndio. Um deles relatou que nem mesmo o alarme foi disparado quando o fogo começou.

De acordo com nota da assessoria do hospital, a unidade já está com seu atendimento normalizado. Apenas a área atingida pelo incêndio está com as atividades suspensas. Leia abaixo íntegra da nota.

Um farmacêutico que estava no local no início do incidente, mas também não quis se identificar, disse não saber o que pode ter provocado o incêndio. "Quando abri a porta da farmácia, o fogo já estava subindo, então corri para chamar os encarregados", relatou ainda assustado.

Conforme funcionários, que presenciaram a situação, quando o único extintor de incêndio funcionou - o do restaurante da unidade - o fogo já havia se espalhado. A assessoria do hospital, no entanto, nega falha dos equipamentos.

No primeiro andar, onde estão instaladas as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) adulta e pediátrica, todos os pacientes foram transferidos para um quarto da emergência do hospital.

A mãe de um bebê de 1 ano e 6 meses, Simone Melo, entrou em desespero ao ver a fumaça na UTI pediátrica, onde o filho dela estava internado desde o nascimento. O menino, que respira por meio de ventilação mecânica, teve de esperar 10 minutos para ser retirado do local.

Já a acompanhante Cleusa Pereira, de 51 anos, preferiu não aguardar. Tirou o bebê da sobrinha, Anajara Santos, de 27 anos, ainda recém-nascido, da incubadora e desceu quatro andares de escada com a mulher recém-operada, após um parto cesariano.

Insatisfeita com o que considerou falta de estrutura da unidade, Cleusa desabafou: "Se eu pudesse botava a menina no braço e levava embora."

Apesar da mobilização, o incidente não deixou feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada e conseguiu controlar o fogo no local.

O Hospital informou que divulgaria uma nota sobre o acontecido ainda nesta terça-feira.

