Incêndio atinge vegetação próxima de escola no Cabula

Um incêndio atingiu uma vegetação que fica próxima ao Colégio Estadual Polivalente, no bairro do Cabula, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 21. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Secretaria de Educação do Estado (Sec), as chamas não chegaram até a escola e não houve feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

