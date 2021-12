Incêndio atinge vegetação no Imbuí

Um incêndio atinge uma área vegetação no bairro do Imbuí, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 6. As chamas atingem a mata do Curralinho, na subida da rua das Patativas. Ainda não há informações sobre do que teria iniciado o incêndio.

Imagens das chamas no local, que é cercado de prédios, estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Ao Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), informou que equipes já estão no local atuando no combate às chamas. Ainda não se sabe se há feridos ou qual a proporção dos incêndio.

adblock ativo