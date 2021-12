Incêndio atinge vegetação no bairro da San Martin

Um incêndio a vegetação, iniciou-se na tarde desta terça-feira, 16, no bairro da San Martin, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o incêndio está localizado atrás da garagem da empresa Viação São Luiz, próximo ao Atacadão dos Pisos.

Ainda segundo o órgão, a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM / São Caetano) foi acionada, após populares hostilizarem equipes do Corpo de Bombeiros que estavam no local para conter as chamas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também foi acionada, e bloqueou parte da pista.

