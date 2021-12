Incêndio atinge vegetação na Ladeira do Taboão

Publicado segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 às 15:22 h | Atualizado em 11/02/2019, 16:05 | Autor: Da Redação | Foto: Divulgação | SPP-BA ouvir

Dois caminhões do corpo de bombeiros já estão no local para combater o incêndio. As causas ainda são desconhecidas. - Foto: Divulgação | SSP-BA