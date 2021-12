Incêndio atinge vegetação entre a Gamboa e prédio de luxo

Um incêndio atinge a vegetação entre a Gamboa e o prédio Morada dos Cardeais, no Campo Grande, em Salvador, onde a cantora Ivete Sangalo mora. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o Corpo de Bombeiros já foi acionado. Ainda não há informações do que pode ter iniciado o fogo, que começou na manhã desta sexta-feira.

adblock ativo