Incêndio atinge unidade do Corpo de Bombeiro na Barroquinha

Um incêndio atingiu a unidade do Corpo de Bombeiros da Barroquinha por volta das 8h30 desta quinta-feira, 11.

De acordo com a Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), houve um princípio de incêndio decorrente de faísca, durante a execução de serviço complementar para instalação de elevador no conjunto arquitetônico do Corpo de Bombeiros.

O foco de incêndio foi de imediato apagado, sem danos à saúde dos funcionários nem à estrutura do prédio da corporação.

