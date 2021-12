Incêndio atinge transformador do Hospital Aristides Maltez

Um transformador de energia do Hospital Aristides Maltez pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 21, por volta de 14h.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incêndio foi provocado pela queda do galho de uma árvore, que atingiu a fiação.

Inicialmente, a brigada de incêndio do próprio hospital tentou controlar as chamas, que foram debeladas após a chegada do Corpo de Bombeiros.

O incidente não deixou feridos. O hospital aguarda a chegada de técnicos da Coelba para restabelecer o fornecimento de energia.

