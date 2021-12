Incêndio atinge torre de refrigeração de shopping

Um foco de incêndio atingiu nesta segunda-feira, 4, parte do sistema de refrigeração na área externa do Shopping Bela Vista, na alameda Euvaldo Luz, bairro do Cabula, em Salvador.

Inicialmente, a brigada de incêndio do estabelecimento comercial tentou conter as chamas, mas precisou acionar a equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do major Ramon Diego, integrante da corporação que estava à frente da operação, as chamas começaram por volta das 16h20 e havia muita fumaça no local. "Fizemos a primeira malha de segurança e proteção, ou seja, o ataque condenado e conseguimos controlar o incêndio", explicou.

Ao final da tarde, o major aguardava a equipe fazer o rescaldo e a brusca exploração no local, para verificar se havia vestígios de fumaça e aquecimento das estruturas atingidas.

Sobre a causa do incêndio, o major contou que, segundo informações de pessoas que trabalham no setor, provavelmente, foi um curto-circuito. "Pode ter sido uma fagulha na área de manutenção", disse.

Durante a operação, homens da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Pernambués estavam fazendo a segurança da área e o shopping permanecia aberto.

Para controlar o fogo, foram utilizados seis carros, sendo três ABTS (caminhão de médio porte com um reservatório de água) e mais três frontier (camburão).

Bombeiros controlam chamas (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Segurança

A operadora de caixa Vilza Cardoso, 38 anos, que trabalha na Login Informática, no 1º piso, comentou que alguns funcionários sabiam do que estava ocorrendo, mas o shopping continuou funcionando normalmente.

"Quando soube do incêndio, não fiquei preocupada, pois foi na parte externa", disse a senhora, que já havia deixado o serviço.

Em nota, a assessoria do shopping informou que o incêndio foi controlado rapidamente, por volta das 16h50, e o estabelecimento não será interditado.

Vídeo dos bombeiros em ação:





