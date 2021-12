Incêndio atinge restaurante oriental na Barra

Um incêndio atingiu o restaurante oriental Suan Loun no bairro da Barra, em Salvador, por volta das 6h30 desta sexta-feira, 17. Duas guarnições do Corpo do Bombeiros foram encaminhadas para a rua Airosa Galvão, onde fica o estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, quando os brigadistas chegaram ao local, havia muita fumaça, mas as chamas já estavam controlados. Eles trabalharam no rescaldo. Não há informações sobre a causa do incêndio.

Por conta da ocorrência, o tráfego na localidade foi afetado, sentido orla de Salvador, mas normalizado logo após a saída dos bombeiros.

