Incêndio atinge restaurante no Shopping da Bahia

Um incêndio atingiu a praça de alimentação do terceiro piso do Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores, na manhã desta quinta-feira, 24.

Segundo a assessoria de comunicação do estabelecimento, as chamas começaram no restaurante Porteno Grill, antes do horário de atendimento ao público. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

De acordo com o subtenente do Corpo de bombeiros Limoeiro, que esteve no local, o fogo foi debelado pelo próprio sistema de incêndio do shopping, acionado pela fumaça. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

Apesar do incêndio, as demais lojas, assim como a praça de alimentação, funcionam normalmente, segundo o shopping.

adblock ativo