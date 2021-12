Incêndio atinge restaurante na Av. Paulo VI

Um incêndio atingiu o restaurante Yan Ping na Avenida Paulo VI, em Salvador, no começo da noite desta segunda-feira, 13. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os bombeiros foram chamados por volta das 18h15 desta segunda.

Segundo o Sargento Edilson Brito, "o fogo iniciou quando um funcionário fazia uma flambagem, em um alimento, e as chamas atingiram o exaustor. A gordura encontrada no equipamento alimentou o fogo que chegou ao primeiro andar do prédio e atingiu uma sala que funcionava como depósito".

Ainda de acordo com o Sargento ninguém ficou ferido e na hora do acidente o restaurante estava fechado.

