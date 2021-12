Incêndio atinge residência no bairro do Uruguai

Um incêndio atingiu uma residência localizada na Vila Ruy Barbosa, no bairro do Uruguai, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 10. O fogo já foi debelado, mas o telhado da residência de dois andares ficou completamente destruído.

A dona do imóvel com os filhos estavam no local, mas ninguém ficou ferido. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. Um cachorro foi resgatado do local pelos bombeiros.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), equipes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local, assim como equipes Grupo Salvar.

