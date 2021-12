Incêndio atinge quarto de casa na Barra

Um quarto de uma residência localizada na rua Marquês de Caravelas, na Barra, foi atingido por incêndio na madrugada desta quarta-feira, 23.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), houve perda total do cômodo do imóvel. Não há informações sobre a causa do incêndio.

De acordo com o órgão, a ocorrência foi registrada por volta das 3h40. As chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

adblock ativo