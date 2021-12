Incêndio atinge prédio na região do Comércio

Um incêndio próximo ao Plano Inclinado Gonçalves, no bairro do Comércio, em Salvador, assustou frequentadores da região na manhã desta sexta-feira, 12. O fogo atingiu um prédio onde funciona um restaurante e algumas lojas, na rua Algibebes.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fogo começou por volta das 9h10 e foi debelado por funcionários do prédio com institores.

Ainda de acordo com as informações da Stelecom, o incêndio danificou o forro e também a chaminé.

