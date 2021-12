Um incêndio atingiu na noite desta terça-feira, 25, um andar do edifício Casa Blanca, situado no Corredor da Vitória, no centro de Salvador. O prédio fica em frente à Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu).

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência e as chamas foram controladas por volta das 22h. Não houve feridos.

Segundo informações de moradores, o fogo começou em um apartamento no 9º andar, por volta das 20h. Assustados, alguns residentes chegaram a sair às pressas do edifício.

Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o imóvel estava vazio no momento do incêndio. Não foi informado o que pode ter provocado as chamas.

Da Redação Incêndio atinge prédio em área nobre de Salvador

