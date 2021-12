Incêndio atinge prédio e causa pânico em Amaralina

Um incêndio atingiu um prédio residencial no bairro de Amaralina, em Salvador, nesta quarta-feira, 24, e causou pânico em moradores. As chamas começaram em um dos apartamentos do terceiro andar do edifício Forte de Amaralina, Localizado na rua Visconde de Itaborahy, por volta das 12h. Ainda não há informações sobre o que teria causado o início das chamas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo, apesar de ter se alastrado e chegado a cobertura do prédio, não atingiu outros apartamentos. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado para ajudar no resgate aos moradores, que foram retirados do imóvel após ficaram aglomerados na cobertura do prédio.

A leitora de A TARDE Andréa Ribeiro, que estava perto do local, registrou o momento em que moradores do edifício atingido pelas chamas foram resgatados pela aeronave [veja imagens na galeria]. A movimentação atraiu a atenção de curiosos, que se aglomeraram no entorno do edifício para acompanhar a ação dos agentes.

"Uma mulher ficou presa e sem poder sair do edifício em chamas. Ela subiu para a cobertura a fim de buscar proteção das chamas e chamar por socorro. Em meio a fogo e fumaça, ela foi resgatada, após período de espera, por policiais em helicóptero da Polícia Militar da Bahia", relatou Andréa Ribeiro, que mora próximo ao local do incidente.

Leitora flagrou momento em que moradora foi resgatada por helicóptero (Foto: Andréa Ribeiro | Foto do leitor)

