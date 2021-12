Incêndio atinge prédio do Instituto de Ciências da Ufba

Um incêndio atingiu o prédio do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador, na tarde deste sábado, 9. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fogo, que começou por volta das 14h, só foi controlado cerca de duas horas depois pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os agentes que foram deslocados até o local, o incêndio atingiu um sala restrita do Instituto, no primeiro andar, mas foi contido com a ajuda de extintores da própria instituição. Ainda não há estimativa dos prejuízos causados pelo fogo e nem informações sobre o que teria causado o início das chamas, o que deve ser esclarecido após a realização de uma perícia.

Unidades do 8ª Batalhão de Polícia Militar e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Barra/Graça) também estiveram no local.

Ainda de acordo com a Stelecom, um dos vigilantes do instituto foi quem informou os agentes sobre as chamas, que atingiram um local próximo a uma sala que continha produtos químicos e biológicos inflamáveis. O funcionário comunicou que não havia pessoas dentro do prédio no momento do incêndio. Não houve feridos.

Incêndio - O incidente ocorre quase quatro anos depois de um outro incêndio que atingiu o Instituto de Química e causou prejuízo de milhões de reais em equipamentos de pesquisa e graduação, em 2009. Na ocasião, uma explosão no laboratório 519, no 5º andar do prédio deu início às labaredas.

O instituto estava repleto de produtos explosivos e inflamáveis, o que agravou o acidente que destruiu grande parte do intituto. As chamas consumiram dez laboratórios da unidade no Campus de Ondina da universidade, além de salas de professores dedicados às práticas científicas, vizinhas aos locais atingidos. Ninguém ficou ferido.

Há suspeitas de que um forno de alta temperatura ligado ou um curto-circuito tenham dado início à destruição.

