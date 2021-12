Incêndio atinge prédio de três andares na Boca do Rio

Um incêndio destruiu parte de uma residência de três andares na Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 2.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as chamas começaram no andar do térreo do prédio, que fica na Rua Pedro Ferreira, por volta das 7h30. O fogo se alastrou rapidamente até o último andar, destruindo o imóvel. Ninguém ficou ferido.



Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local e conseguiram apagar as chamas. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

