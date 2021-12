Incêndio atinge prédio de sete andares na rua Carlos Gomes

Um incêndio tomou conta do prédio Global Center, localizado na rua Carlos Gomes, no bairro 2 de Julho, centro de Salvador, no final da tarde desta sexta-feira, 28. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para controlar as chamas.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo teve início em um depósito de materiais plásticos, que fica no primeiro andar. Ninguém ficou ferido.

O prédio, que fica próximo a um posto de combustíveis, possui sete andares e estava vazio no momento do incidente. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo

