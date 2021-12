Incêndio atinge praça de alimentação no Salvador Shopping

Um incêndio na praça de alimentação do Salvador Shopping deixou frequentadores do estabelecimento aflitos neste sábado, 10. O fogo começou no restaurante A Porteira, por volta das 13h.

A brigada de bombeiros do shopping foi acionada e conseguiu controlar o fogo que gerou muita fumaça. No primeiro momento, as lojas fecharam as portas com clientes dentro, o que causou pânico.

Uma funcionária de outro restaurante disse que a brigada pediu para as pessoas se afastarem do local e se abaixarem no chão. Ela pediu para não ser identificada. Algumas lojas fecharam devido a fumaça que continua espalhada pelo centro comercial.

A assessoria do shopping informou que ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas o shopping continua funcionando normalmente.

