Incêndio atinge pousada no Pelourinho

Um incêndio atingiu uma pousada no início da tarde desta quarta-feira, 30, no Pelourinho, em Salvador. O estabelecimento fica localizado na rua Frei Miguel, já nas proximidades da avenida Joaquim José Seabra, na Baixa dos Sapateiros.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incêndio atingiu somente o térreo, área onde fica um restaurante e uma recepção.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas. Hóspedes e funcionários do local conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. O incêndio foi controlado por volta de 13h.

