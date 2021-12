Incêndio atinge Parque da Cidade nesta quarta

Uma pequena parte da mata do Parque da Cidade Joventino Silva, localizado na avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, foi atingida por um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 23. Não houve vítimas.

O incêndio aconteceu na altura dos 757 metros da pista de caminhada. Os bambuzais que ficam no local não foram atingidos pelas chamas.

Na manhã desta quarta equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBM-BA) estiveram no local e efetuaram um monitoramento e isolamento da área queimada. As causas do incêndio serão avaliadas por meio de uma perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

