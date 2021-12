Incêndio atinge oficina próxima ao almoxarifado da Sesab

Um incêndio próximo ao almoxarifado da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), na avenida Luís Viana Filho (Paralela), assustou moradores do bairro de Mussurunga, na tarde deste domingo, 19.

Testemunhas informaram que o fogo começou por volta das 13 horas, em uma vegetação próxima a um terreno onde funciona uma oficina de carros. Pouco tempo depois, as chamas se alastraram e atingiram quatro veículos, onde dois explodiram, aumentando a gravidade do incêndio. Não há informações sobre o que teria causado o fogo.



Inicialmente, as informações divulgadas diziam que o incêndio teria começado dentro almoxarifado da Sesab, por conta da grande quantidade de fumaça que se formou ao redor do prédio.





Duas equipes de bombeiros foram acionadas e algumas viaturas policiais se encontram no local. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o local do incêndio fica próximo a Estação Mussurunga e ao Posto 3 da BR / Petrobras .

