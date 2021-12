Incêndio atinge oficina de carros no Dique do Tororó

Uma oficina de carros pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 14, no Dique do Tororó, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), os bombeiros foram acionados por volta das 3h35.

Moradores da região acordaram assustados com as chamas altas. Eles temiam que o fogo se alastrasse para os imóveis e comércios vizinhos, mas isso não aconteceu.

Segundo a Stelecom, houve diversas explosões e muita fumaça preta. O fogo foi controlado ainda durante a madrugada.

