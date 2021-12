Incêndio atinge navio de carga no Porto de Salvador

Um incêndio atingiu, na noite desta sexta-feira, 24, um compartimento de um navio de cargas atracado no Porto de Salvador, situado na região do Comércio, na capital baiana. O incidente aconteceu no portão 2 do terminal de cargas, ao lado da sede da Polícia Federal. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), a equipe foi mobilizada por volta das 18h35, mas as chamas já haviam sido controladas pelo sistema de isolamento da doca, que libera um produto que extingue as chamas (agente extintor).

Os bombeiros realizaram o rescaldo no navio, pelo portão 2 do terminal de cargas, e fizeram uma inspeção no local. O material transportado não foi atingido. Não há informações sobre o que provocou as chamas.

