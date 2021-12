Incêndio atinge mercado em Cosme de Farias

Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira, 24, o Mercado Vida Nova, no fim de linha de Cosme de Farias. Segundo informações Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Corpo de Bombeiros debelou as chamas e ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta das 3h40, na parte do açougue, que fica no fundo do comércio. A câmera de segurança foi derretida pelas chamas, que também destruíram parte da iluminação.

Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo atingisse a parte da frente do estabecelimento, salvando parte da mercadoria. O estabelecimento tem 17 anos e seis funcionários.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

