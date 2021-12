Incêndio atinge loja em shopping de Salvador

Um incêndio atingiu, na noite desta terça-feira, 22, a loja Marisa do Shopping da Bahia, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), não houve vítimas.

Segundo o Shopping, em nota, "foi detectado um princípio de incêndio no depósito da loja Marisa. O sistema de combate a incêndio foi acionado automaticamente e a brigada do empreendimento atuou até a chegada dos bombeiros. Não houve feridos e mais informações sobre a causa do incêndio serão fornecidas pela equipe do Corpo de Bombeiros, que iniciou a perícia minutos após o chamado".

adblock ativo