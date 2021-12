Incêndio atinge loja de roupa na Fazenda Grande do Retiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas na madrugada deste domingo, 26, na Fazenda Grande do Retiro. Não houve vítimas.

A loja Tudo é 10 Reais fica em um prédio de quatro andares, por nome Laura Loane, na rua Melo Moraes Filho 289. O fogo não atingiu os demais andares, que possui ainda uma clínica e apartamentos residenciais.

Segundo os vizinhos do estabelecimento, eles foram acordados com o cheiro forte da fumaça. Quando perceberam o incêndio chamaram os Bombeiros, que arrombaram a porta para controlar o fogo.

Grande parte do mostruário e do estoque foi queimado. "Não há um cálculo do valor do prejuízo", informou Ângela Ferreira, gerente da loja.

Não há informações sobre a causa do incêndio.

