Incêndio atinge loja de ferro-velho no bairro do Lobato

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de ferro-velho na avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, no início da tarde desta segunda-feira, 25.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas, que poderiam se espalhar e atingir os comércios vizinhos. O incêndio já foi controlado.

O incidente não teve vitimas, apenas danos materiais.

