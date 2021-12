Incêndio atinge loja de calçados no centro de Salvador

A loja de calçados Guga, na rua J.J Seabra, na Baixa dos Sapateiros (centro de Salvador), foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 2, por volta das 4h. Dos três andares do estabelecimento, dois foram destruídos pelas chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, técnicos do órgão foram encaminhados para o local, por volta das 4h25, sendo que o fogo foi completamente debelado por volta das 7h40.

Embora a polícia ainda investigue as causas do incêndio, os proprietários do estabelecimento acreditam que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa. O profissional da loja, que não teve o divulgado, relatou à polícia que um grupo de assaltantes rendeu os seguranças da região, no início da madrugada, e exigiu que os funcionários desligassem os rádios de comunicação e saíssem do local. Conforme a denúncia, o incêndio foi percebido horas após a abordagem dos criminosos.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) interditou a calçada localizada em frente à loja, mas não interrompeu o fluxo do trânsito na região. Os técnicos do órgão ainda analisam se o incêndio comprometeu a estrutura do prédio. O laudo completo deve sair nesta tarde.

adblock ativo