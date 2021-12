Incêndio atinge laboratório Hospital das Clínicas; chamas foram contidas

Um incêndio de pequena proporção atingiu o Hospital das Clínicas, na manhã desta quinta-feira, 13, no bairro do canela, em Salvador. Segundo informações da assessoria da unidade, as chamas atingiram o sexto andar e já foram contidas. O acesso ao local está bloqueado até que seja liberado Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O foco de incêndio iniciou no laboratório de infectologia, onde todos os materiais foram perdidos. Não houve registro de feridos.

Através de nota, o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), informou que no momento do incêndio o laboratório estava fechado, sem profissionais, estudantes ou pacientes no local. O laboratório desenvolve pesquisas de HIV-Aids, entre outras ligadas à área de infectologia.

Inicialmente, a busca por apagar as chamas foi feita por brigadistas do hospital até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conteve o fogo por volta das 9h.

Nas primeiras horas, os pacientes que estavam internados em enfermarias próximas ao sexto andar foram deslocados para outras áreas. E como o Centro Cirúrgico fica localizado no quarto andar, foram suspensas 18 cirurgias para higienização do local. Essas cirurgias serão reagendadas para os próximos dias.

As atividades no local já ocorrem normalmente e apenas os serviços localizados no quinto e sexto andares seguem interditados para que seja realizado o trabalho da perícia técnica, que nesta tarde será feito pela Polícia Federal.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local

adblock ativo