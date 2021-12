Incêndio atinge imóvel no bairro do Cabula

Um incêndio atingiu um imóvel na rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, na tarde desta segunda-feira 25. Duas pessoas estavam na residência no momento do incidente, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher e a filha conseguiram sair do local antes que as chamas atingissem a estrutura. Um cachorro ficou preso na lage, mas foi resgatado. Os proprietários afirmaram que a causa do fogo teria sido a explosão de um botijão de gás de cozinha.

Por causa das chamas, algumas paredes da residência desabaram. O incêndio foi contido pelos bombeiros, evitando que se alastrasse para as outras residências. Cerca de três viaturas foram mobilizadas.

Cachorro da família foi resgatado pelos bombeiros

