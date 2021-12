Incêndio atinge imóvel no bairro de Nazaré

Um incêndio atingiu uma residência no bairro de Nazaré, em Salvador, no início da tarde deste sábado, 10. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu na rua da Fonte do Gravatá.

Ainda conforme o órgão, as chamas já foram controladas e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

