Incêndio atinge hotel no Subúrbio Ferroviário

Um hotel em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 21. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate as chamas no estabelecimento, que fica na avenida São Luíz.

Moradores também colaboraram com o combate ao fogo. Um carro pipa foi utilizado na ação.

Segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas e os brigadistas realizam o rescaldo no local. A causa do incêndio é desconhecida.

