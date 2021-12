Incêndio atinge garagem e destrói dois ônibus em Campinas de Pirajá

Dois ônibus do transporte coletivo de Salvador foram destruídos após um incêndio dentro da garagem da empresa OTTrans, do sistema Integra, na noite do sábado, 17, no bairro Campinas de Pirajá.

O Sindicato dos Rodoviários informou que as chamas teriam começado na noite do sábado. O Corpo dos Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o fogo.

De acordo com a Centro Integrado de Comunicações (Cicom), da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ninguém ficou ferido no incidente. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo.

Da Redação



Outro caso

No dia 29 de janeiro deste ano, um incêndio de grandes proporções atingiu outra garagem de ônibus da empresa Integra.

Mais de 50 coletivos, que estavam no estacionados na antiga empresa BTU, localizada na avenida Santiago de Compostela, foram consumidos pelo fogo. Estima-se que o prejuízo tenha sido de R$ 20 milhões.

