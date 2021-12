Incêndio atinge galpão de fábrica de colchões em Valéria

Um incêndio atingiu um galpão de uma fábrica de colchões na madrugada deste sábado, 29, na rua Eurico Temporal, no bairro de Valéria, em Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia (CBPMBA), três viaturas de combate a incêndio, além de uma ambulância do Salvar foram deslocadas para o local.

A Embasa enviou um caminhão-pipa para reabastecer as viaturas em caso de necessidade e representantes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também foram ao local.

Não houve vítimas e as chamas não passaram para edificações vizinhas, pois as guarnições confinaram o fogo no galpão. Ainda não se sabe o que teria causado as chamas.

