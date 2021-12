Incêndio atinge farmácia na avenida Manoel Dias da Silva

Um incêndio atinge na tarde desta quarta-feira, 24, uma unidade da rede de farmácias A Fórmula, localizada na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba.

A polícia ainda não possui muitas informações sobre o incidente mas, de acordo com uma testemunha, o fogo teria começado por volta de 12h, em um aparelho de ar condicionado.

Uma viatura do Corpo dos Bombeiros está no local e trabalha no controle das chamas. De acordo com a assessoria da rede, nenhum funcionário ficou ferido.

