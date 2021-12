Incêndio atinge edifício em obras no bairro da Boa Viagem

Um incêndio na tarde desta terça-feira, 5, atingiu um edifício no bairro da Boa Viagem, em Salvador. Segundo o Corpo de Bombeiros, Não houve feridos na ocorrência.

De acordo com a informação das equipes, o fogo teria começado por volta das 15h, em um prédio que estava em obras e fica localizado na rua Claudionor Wanderley. Duas bicicletas de funcionários que estavam trabalhando no local teriam pegado fogo no ocorrido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para se deslocarem ao edifício e já debelaram as chamas. Não há mais detalhes sobre o que poderia ter provocado o fogo e nem o nome do edifício especificamente.

