Incêndio atinge colégio na Liberdade

Um incêndio atingiu as instalações do Colégio Kennedy na manhã desta terça-feira, 9, na rua Bruno Seabra, na Liberdade. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta de 8h50. Os alunos foram retirados de dentro da escola e ninguém ficou ferido no incêndio.

Os bombeiros encontraram dificuldade para debelar as chamas, que atingiram uma área fechada, onde havia materiais escolares. Eles conseguiram evitar a propagação do fogo para outras áreas da escolas.



Após a notícia do incêndio, muitos pais chegaram no colégio preocupados com seus filhos. Alguns culpam a direção da instituição por não fazer manutenção na unidade. Eles acreditam que isso seria a causa das chamas.

Uma viatura da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi enviada para o local e a rua foi interditada.

