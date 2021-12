Incêndio atinge cinco trailers em camping em Stella Maris

Um incêndio no Camping Ecológico de Itapuã, no bairro de Stella Maris, em Salvador, atingiu cinco trailers no início da tarde desta quarta-feira, 4. Quatro foram destruídos e um teve perda parcial.

Segundo a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), populares disseram que o fogo começou em um botijão de gás e se espalhou após uma explosão.

O incêndio teve início em um dos veículos e se alastrou para os demais que estavam perto, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No entanto, não soube informar se alguma pessoa estava no local no momento do incidente.

