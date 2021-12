Incêndio atinge casarão no bairro Dois de Julho

Um incêndio atingiu um casarão nesta quarta-feira, 14, na rua Santa Tereza, no bairro Dois de Julho, próximo ao Museu de Arte Sacra, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as chamas iniciaram por volta das 13h30. O Corpo de Bombeiros está no local tentando debelar o fogo. Ainda não se sabe oque causou o incêndio.

