Incêndio atinge casarão na Ribeira

Um incêndio atingiu um casarão na noite desta segunda-feira, 13, na Ribeira, em Salvador. Testemunhas perceberam as chamas que saíam do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter o fogo que teve início por volta das 18h.

O imóvel fica rua Engenheiro Pimenta da Cunha. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o início do incêndio.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicação da Polícia (Stelecom), ninguém se encontrava no imóvel na hora do ocorrido.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não foi acionada até as 11h da manhã desta terça-feira, 14, para avaliar o imóvel.

