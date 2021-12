Incêndio atinge casarão do Cine XIV no Pelourinho

Um incêndio atingiu a Saladearte Cine XIV, no Pelourinho, neste sábado, 11, assustando os moradores da região. O fogo começou por volta das 8h30, quando um morador identificou a fumaça saindo do local e acionou o Corpo de Bombeiros.

Três viaturas dos Bombeiros participaram do combate ao incêndio. De acordo com a assessoria do órgão, o fogo foi controlado, mas ainda há muita fumaça no local.

Dois casarões foram afetados, o do Cine XIV e um anexo (um verde e um azul). Não há informações de onde as chamas começaram, nem a causa do incêndio.

Foi solicitada a presença da Coelba, porque há materia energizado no local. Técnicos da Embasa e da Defesa Civil também acompanham o trabalho. Não há registro de feridos.

O tráfego na rua Frei Vicente foi interditado por conta da ocorrência, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Circuito de Cinema Saladearte, que disse que ainda não há informações sobre o incêndio.

O casarão verde também foi afetado (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

adblock ativo