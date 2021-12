Incêndio atinge casarão antigo no Barbalho

Um incêndio atinge um casarão antigo na Ladeira do Arco, no bairro do Barbalho, em Salvador, no começo da manhã desta segunda-feira, 17. De acordo com relato de vizinhos, o imóvel de dois andares já estava condenado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) há três anos.

Segundo o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. Ao menos seis pessoas viviam no casarão, mas ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o fogo.

Por causa do incêndio, o trânsito na Ladeira do Arco está complicado, nos dois sentidos, principalmente para quem segue em direção ao bairro de Nazaré. A alternativa para os motoristas é usar a região da Sete Portas.

adblock ativo