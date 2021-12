Incêndio atinge casarão abandonado no Centro

Um incêndio atingiu um casarão abandonado na Rua Carlos Gomes, no bairro Dois de Julho, na madrugada deste sábado, 21. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações da Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fogo começou por volta das 3h30.

Ainda segundo a Stelecom, o imóvel estava vazio e ninguém ficou ferido. Até as 14h30, os bombeiros continuavam no local, mesmo com as chamas controladas.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada para realizar a análise das estruturas dos imóveis vizinhos.

