Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Retiro

Um incêndio atingiu uma residência na tarde desta terça-feira, 4, na Travessa Melo Moraes Filho, no bairro de Fazenda Grande do Retiro.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom o incêndio foi causado por um curto-circuito do chuveiro do imóvel. Os moradores foram retirados da casa.

Segundo a Stelecom, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi acionado, mas ao chegar no local, o fogo já tinha sido controlado pelos vizinhos.

adblock ativo