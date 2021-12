Incêndio atinge campus da FTC na Paralela

Um incêndio atingiu a unidade da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), localizado na avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 8.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o fogo começou por volta das 8h30, horário que as aulas já tinham começado.

As chamas começaram na sala de condensadores de ar condicionado, de acordo com a assessoria da faculdade. Diversos laboratórios, que ficam próximos, também foram atingidos. A causa do incêndio ainda é investigada.

A faculdade foi evacuada e ninguém ficou ferido. As aulas foram suspensas.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas e o fogo controlado. Os bombeiros continuam trabalhando, já que ainda há fumaça no local.

Fumaça era vista da avenida Paralela (Foto: Cidadão Repórter)

