Incêndio atinge caminhonete na Av San Martin

Uma caminhonete baú ficou danificada após pegar fogo na manhã deste domingo, 12, na avenida San Martin, em Salvador. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), uma equipe do 1º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM/Barroquinha) foi acionado e conseguiu conter as chamas no veículo. Não há informações sobre as causas do incêndio.

adblock ativo